T.C. YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/25 Ort. Gid. Satış

-İ L A N-

Memurluğumuzun yukarıda esası yazılı dosyasından açık arttırma yolu ile satışına karar verilen

1) Yalova ili Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi 379 ada 76 parsel üzerinde bulunan 3. Kat 8 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın ihale tarihi "1 ihale 29/07/2024 - 14:00 2 ihale 26/08/2024 - 14:00 "

2) Yalova ili Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi 1395 ada (eski 18 ada 12 parsel)10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm dükkan vasıflı taşınmaz "1"1 ihale 29/07/2024 - 14:50 2 ihale 26/08/2024 - 14:50 "saatleri arasında E-SATIŞ portalında yapılmasına karar verilmiş olup,

Tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı/hissedar İLKAY OKUTARAK'a satış gününün; iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02035485

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