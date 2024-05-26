T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/235 Esas- MUHAMMED NECMEDDİN HOCAOĞULLARI ile HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EKREM HOCAOĞULLARI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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GAİP TC KİMLİK NO : 47158221796

ADI SOYADI : EKREM HOCAOĞULLARI

BABA ADI : HİSAM

ANA ADI : EŞREF

DOĞUM TARİHİ : 14/07/1937

DOĞUM YERİ : HASHİR

İKAMETGAH ADRESİ : İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No:17 İç Kapı No:16Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

Basın No: ILN02038553

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