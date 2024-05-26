T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 27.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 05:51
Sayı : 2024/235 Esas- MUHAMMED NECMEDDİN HOCAOĞULLARI ile HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EKREM HOCAOĞULLARI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
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GAİP TC KİMLİK NO : 47158221796
ADI SOYADI : EKREM HOCAOĞULLARI
BABA ADI : HİSAM
ANA ADI : EŞREF
DOĞUM TARİHİ : 14/07/1937
DOĞUM YERİ : HASHİR
İKAMETGAH ADRESİ : İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No:17 İç Kapı No:16Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
Basın No: ILN02038553
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