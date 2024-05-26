T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/84 Esas

İ L A N

Davacı Mehmet Türkoğlu İleDavalılarArif (hacı Ömer Oğlu), Fatma Aydın(ali Kızı), Fındık (hüseyin Kızı), Mehmet (mustafa (hatice Kocası) Oğlu) ve Hazine Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Tapu İptali Ve Tescil (yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) Davası Nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Türkoğlu Araplar Mah. Eski 166 (Yeni 117 Ada 9) Parsel ve Eski 167 Parsel (Yeni 117 Ada 33) içerisindeki kayıt maliki görünen davalılar Arif (Hacı Ömer Oğlu), Fındık (Hüseyin Kızı), Fatma Aydın (Ali Kızı), Mehmet (Mustafa (Hatice Kocası) Oğlu) hisselerinin tamamının eskiden beri davacı ve üst soyu tarafından 80yılı aşkındır kullandığını, ancak davalılar adına tapulandığını ne varki bu taşınmazın hiç bir zaman bu şahıslar tarafından kullanılmadığını ve bu taşınmazın bu şahıslara ait olmadığını, TMK 713/1 ve 2 maddesi uyarınca gerek malikin anlaşılamadığını ve gerek ise zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına tapu kaydının iptali ile tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin2022/84 Esas dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02038204

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