ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/782 EsasKARAR NO : 2024/325

Davacı MEHMET GENÇ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz dosyası karara çıkmış olup; tarafların Nüfusa ESKİŞEHİR İli, SARICAKAYA İlçesi, LAÇİN Köyü/mah. Cilt 14, hane 127'de nüfusa kayıtlı, ALİ ve KAMİLE'den olma, 07/03/1949 doğumlu davacı MEHMET GENÇ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ASKAR ve ROZAHON'den olma 25/02/1968 doğumlu davalı GULCHEKHRA IGAMBERDIEVA'nın4721 s. TMK'nun 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ KENDİLERİNDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BOŞANMALARINA, karar verildiği ve gerekçeli kararın " 15/02/2024 Tarih ve 2024/325 Sayılı mahkeme kararı vardır." Şerhi ile ilanen tebliğ yapılması hususu ihtar ve tebliğ olunur.06/05/2024

Basın No: ILN02038564

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