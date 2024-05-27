T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2024/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyalar esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Mahalle
|Ada - Parsel
|Tapu Maliki
|Duruşma Günü
|2024/155 -Esas
|Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi
|949 ada-10 parsel
|Hasan ÇOMAK
|13/09/2024
|2024/156- Esas
|Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi
|948 ada -7parsel
|Hasan ÇOMAK
|13/09/2024
Basın No: ILN02038722
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