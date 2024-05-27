T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No Mahalle Ada - Parsel Tapu Maliki Duruşma Günü 2024/155 -Esas Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 949 ada-10 parsel Hasan ÇOMAK 13/09/2024 2024/156- Esas Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 948 ada -7parsel Hasan ÇOMAK 13/09/2024

2024/155 EsasDavacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyalar esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02038722

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