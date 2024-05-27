Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 28.05.2024 00:00

T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyalar esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
Dosya No Mahalle Ada - Parsel Tapu Maliki Duruşma Günü
2024/155 -Esas Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 949 ada-10 parsel Hasan ÇOMAK 13/09/2024
2024/156- Esas Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 948 ada -7parsel Hasan ÇOMAK 13/09/2024

Basın No: ILN02038722

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA