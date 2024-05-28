KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İhaleda Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.4-, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhammen Geçici

Mevkii Ada Parsel M2 Bedel Teminat Açıklama :

Gesi 8737 1 4228,52 46.250.000,00-TL 1.387.500,00-TL Konut

Y.Beyazıt 5943 2 1950,40 28.250.000,00-TL 847.500,00-TL Ticaret Nitelikli Konut

Konaklar 6768 1 4371,32 22.750.000,00-TL 682.500,00-TL Konut

Erenköy 14119 5 894,75 21.200.000,00-TL 636.000,00-TL Ticaret

Germir 12933 4 2661,17 12.600.000,00-TL 378.000,00-TL Konut

Basın No: ILN02039797

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