T.C. ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/208 Esas

Davacı MEHMET ANAGAY ile davalılar MUSTAFA KEMAL KAYALAR, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ve ALNET TURİZM İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesinde olağanüstü zamanaşımı ile gayrimenkul iktisabının şartları gerçekleşmiş olduğundan dava konusu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Balgat Mahallesi sınırları içerisinde tapusuz olarak bulunan gecekondu tarzında bina (38 nolu bina) olan yapının ve üzerinde bulunduğu arsanın davacı Mehmet ANAGAY adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği, son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde itirazı olanların mahkememize itirazlarının bildirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02009990

#ilan.gov.tr