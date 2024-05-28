T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 130

PARSEL NO : 7

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 10,74 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- NAZIM ŞAHİN-28250045916

2- NEVZETE KÖKSAL-13481538610

3- NEZAHAT TURNA-38284698064

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/137 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02037775

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