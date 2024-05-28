T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:00
ESAS NO : 2024/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 130
PARSEL NO : 7
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 10,74 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- NAZIM ŞAHİN-28250045916
2- NEVZETE KÖKSAL-13481538610
3- NEZAHAT TURNA-38284698064
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/137 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037775
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