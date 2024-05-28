T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:00
ESAS NO : 2024/144 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 161
PARSEL NO : 21
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 87,55 m² ve 0,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : YALÇIN CİLBİRCİOĞLU-26777095698
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037777
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