T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/425 Esas

Davaya konu, Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi bilirkişi raporunda C harfi ile gösterilen 122 ada 11 sayılı parselin kuzey kısmında bahçe vasfı ile kullanılmakta olan alan,Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi bilirkişi raporunda D harfi ile gösterilen 122 ada 11 sayılı parselin güney kısmında tarla vasfı ile kullanılmakta olan alan, Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 132 ada 5 sayılı parselin içerisinde kayısı bahçesi vasfı ile kullanılmakta olan,Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 130 ada 8 parsel sayılı raşınmazın bahçe vasfı ile kullanılmakta olan TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı Hayrettin Alan (T.C: 40426778312) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili ve alakası olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde mahkememizin 2022/425 esas sayılı dosyasına müracatları ilan olunur. 14/05/2024

Basın No: ILN02039839

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