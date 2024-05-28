T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/308 Esas 07/03/2024

Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI VAHİDE NERİMAN ERGÖR (Ali Nazım ve Makbule Müzeyyen kızı 01/07/1920 doğumlu) TC: 44038419496

Davacı KEREM DURUK ile Davalılar ABDULGANİ KARALİ,ABDULKADİR KARALİ, ABDULLAH KARALİ,ABDRURRAHİM KARALİ,GÜLSEVER GÖKDEMİR,HABİBE KARALİ, KADER SARILI,DEMİR KEREM ERSÖNMEZ MEHMET SARILI MEHMET HANİFİ ERSÖNMEZ MEHMET İHSAN KARALİ MEHMET MERİÇ DURUK MEHMET SAİT KARALİ MEHMET ZAHİT KARALİ MERAL DURUK MÜNEVVER SARILI ORHAN CAHİT KARALİ PEMBE TUNÇ PERİHAN AYDEMİR RABİA ERSÖNMEZ ROJDA DURUK ŞÜKRAN YILDIZ ÜMİTE ERCAN KARALİ VAHİDE NERİMAN ERGÖR ZEHRA SARILI ZELAL SARILI ZİNNET ASLAN ZÜLFÜKAR ERSÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan (Ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası nedeniyle; dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları davalıya tebliğ edilemediği, bu nedenle ön inceleme duruşmasının yapılamadığı ve davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmakla, adı geçen davalıya duruşma gününün 04/06/2024 günü saat 10:50'e bırakıldığı; HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

Basın No: ILN02039788

#ilan.gov.tr