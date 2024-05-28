T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/560 Esas

2022/205 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Marına ve Pavel kızı 13/12/1981doğumlu HASMIK ARAKELYAN hakkındamahkememizce23/03/2022 tarih2020/560 Esas 2022/205 sayılıkararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6.000 TL ve 20 TLadli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığa ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğtarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebindebulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.24.05.2024

Yazı İşleri Müdürü 83629 Hakim 216369

e-imzalıdır e-imzalıdır

Basın No: ILN02039588

#ilan.gov.tr