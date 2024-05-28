T.C.

TURGUTLU

İCRA DAİRESİ

2019/696 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 11:08

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Manisa İl, Turgutlu İlçe, 10.MINTIKA Mahalle/Köy, 149 Ada, 9 Parsel, Kıymet takdirine konu tarla vasıflı fiili kullanımı da tarla olan taşınmaz topoğrafik ve geometrik olarak tarım yapmaya uygundur. Parsel içerisinde su kaynağı bulunmamaktadır. Komşu parsellerden alınan su ile bitkiler sulanmaktadır. Toprak yapısı killi-tınlı olup tuzluluk, alkalilik, drenaj, su tutma kapasitesi ve geçirgenlik yönünden bitki yetiştirmeye uygun yapıdadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmakta olup arasında 2 metrelik kot farkı bulunmaktadır. Taşınmaz en yakın yerleşim yerine 2,61 km, Ankara Asfaltına 2,53 km, ilçe merkezine 3,69 km uzaklıktadır.Taşınmazın tamamı İsmail oğlu Emin ŞENOĞUL adına kayıtlıdır. Hissesinin değeri 3.755.400,00 TL dir.Manisa İli Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mahallesi 149 Ada 9 No.Lu Parselde Kayıtlı Tarla Turgutlu / MANİSA11.380,00 m2TAMSöz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli onaylı imar plan sınırları dışında tarım arazisi vasfındadır.3.755.400,00 TL%101-) MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN taşınmaz üzerindebulunan beyanı "Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alnında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz." şeklindedir2-) Taşınmaz üzerinde Gül sahası içinde kaldığından sicilden terkin edilecektir şeklinde beyan bulunmaktadır

20/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02039633

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