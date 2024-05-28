T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/953 Esas - Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi mevkiinde kain;

Davacı Abdullah PAKSOY tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen yerin doğusu, batısı, kuzeyi; ilk tesis kadastrosunda tapulama harici bırakılan yer, güneyinde; ilk tesis kadastrosunda tapulama harici bırakılan ve zeminde Uzunsöğüt-Türkoğlu yolu olan 6182,23 m² ile (B) harfi ile gösterilen yerin doğusu, batısı, kuzeyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici bırakılan ve zeminde Uzunsöğüt-Türkoğlu yolu olarak kullanılan yer, güneyinde; 228 ada 7, 11, 10 ve 4 nolu parsel bulunan 20988,27 m² taşınmazın 55597353732T.C. Kimlik nolu ABDULLAH PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02038617

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