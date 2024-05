T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1858 Esas

BANU ERDURAN tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 13706431498 T.C Kimlik numaralı, Halil Aykut ve Renate'denolma, 01/04/1963 doğumlu, İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi, Cilt No : 35 ve Hane No : 1468 de kayıtlı olan SELMA DİLEK TÜRKGİL hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/349 esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.06/03/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 13706431498

ADI SOYADI : SELMA DİLEK TÜRKGİL

BABA ADI : HALİL AYKUT

ANA ADI : RENATE

DOĞUM TARİHİ : 01/04/1963 DOĞUM YERİ : F.ALMANYA KREUSNACH

Basın No: ILN02040229

#ilan.gov.tr