T.C. KARABÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/44 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:58

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Karabük ili Merkez ilçesi Çerçiler Mahallesi 165 Ada 4 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmazdaki ortaklığın satış ile giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında TEİAŞ lehine"A.M. Haritasında 858 m2'lik yer üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı" şeklinde,TEİAŞ lehine "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 maddesine göre belirtme" şeklinde şerh olup, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında tapu kaydında görülen şerhlerin aynen korunması kaydı ile satışa engel durum teşkil etmediği bildirilmiştir.Yine tapu kaydında "Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2020 tarih ve 2019/259 Esas sayılı dosyasında davalıdır." şeklinde ve "Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır (Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/12/2021 tarih 2019/260 Esas, 2021/79 Karar)" şeklinde şerhler vardır. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi cevabi yazısı ile tapuda bulunan şerhin satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.Karabük İli Merkez İlçesi Çerçiler Mahallesi4.901,60 m2Emsal: 0.80, Yençok: Serbest olan sanayi tesis alanında, belediye hizmet alanında (tır parkı), park alanında ve yolda kaldığı, parselin bulunduğu bölgede Karabük Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 8 nolu oturumunun 4/85 sayılı kararı ile Revizyon İmar Planı yapılması kararı alındığı, revizyon imar planının onaylanmasına müteakip parselde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması yapılmadan ruhsat verilemeyeceğinin dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.6.200.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibidir.

2023/44 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:58

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Karabük ili Merkez ilçesi Çerçiler Mahallesi 165 Ada 4 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmazdaki ortaklığın satış ile giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında TEİAŞ lehine"A.M. Haritasında 858 m2'lik yer üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı" şeklinde,TEİAŞ lehine "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 maddesine göre belirtme" şeklinde şerh olup, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında tapu kaydında görülen şerhlerin aynen korunması kaydı ile satışa engel durum teşkil etmediği bildirilmiştir.Yine tapu kaydında "Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2020 tarih ve 2019/259 Esas sayılı dosyasında davalıdır." şeklinde ve "Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır (Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/12/2021 tarih 2019/260 Esas, 2021/79 Karar)" şeklinde şerhler vardır. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi cevabi yazısı ile tapuda bulunan şerhin satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.Karabük İli Merkez İlçesi Çerçiler Mahallesi4.901,60 m2Emsal: 0.80, Yençok: Serbest olan sanayi tesis alanında, belediye hizmet alanında (tır parkı), park alanında ve yolda kaldığı, parselin bulunduğu bölgede Karabük Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 8 nolu oturumunun 4/85 sayılı kararı ile Revizyon İmar Planı yapılması kararı alındığı, revizyon imar planının onaylanmasına müteakip parselde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması yapılmadan ruhsat verilemeyeceğinin dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.6.200.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibidir.

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02039900

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