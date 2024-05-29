T.C. MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/290

Dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık mahallesi Kızılkaya sokak 15 nolu evin bitişiği olan 394 ada 772 ve 394 ada 785 parsel sayılı taşınmazlardaki yaklaşık 2200 metrekarelik ve 2000 metrekarelik tapusuz ( kadastro harici ) taşınmazların davacı ŞENGÜL GÜMÜŞ adına kayıt ve tescili istenmektedir.

Tescili talep edilen taşınmazlar ile ilgili olarakherhangi bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02040177

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