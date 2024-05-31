Düzce’de yeni nesil konaklama! Doğanın kalbindeki inciler misafirlerini bekliyor

Kuzeyde denizi ve antik kenti, güneyde yayla ve şelaleleri, doğu ve batıda ise doğa sporları merkezleri ile zengin turizm potansiyeline sahip Düzce'de, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü önderliğinde turizm hizmetlerini çeşitlendirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.







Muhteşem tabiatı ile dikkat çeken ve 5 adet şelale kümesinden oluşan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Düzce manzarasına hakim bir noktada 9 adet dome çadır ile 1 adet bungalov yapılarak, hizmete açıldı.





Ahşap dekorasyonu ve sıcak renkleriyle huzur dolu bir ortam sağlayan dome çadırlar, inciyi andıran görüntüsü ile dikkat çekiyor.







36 metrekare büyüklüğündeki 4 kişilik çadırların alt katında çift kişilik yatak, oturma alanı, mini mutfak, duşakabin, üst katında da çift kişilik yatak bulunuyor.







54 metrekare büyüklüğündeki 6 kişi kapasiteli bungalov evin alt katında çift kişilik yatak, dresuar, 2 adet komidin ve giyinme askısı bulunan bir yatak odası, oturma odası ve mutfak yer alırken, üst katında ise tek kişilik 2 yatak bulunuyor.







Ayrıca her bir konaklama tesisinde televizyon, klima ve soba ile balkonunda oturma grubu ve şemsiye yer alıyor.





Tesis alanı içerisindeki A Plus restoran ve kır kahvesi, her damak zevkine hitap eden geniş yelpazeye sahip menüsü ile ziyaretçilerine hem lezzet hem de ambiyans açısından unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.





Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında trekking, foto-safari, çadır kampı gibi etkinliklere de imkan sunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki tesislerde konaklamak isteyenler 0536 777 86 26 numaralı telefonu arayarak rezervasyon oluşturabiliyor.



Basın No: ILN02041007

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