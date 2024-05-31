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Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:00

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ TEBLİĞ

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazlar ve kanuni ipotekler Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan yaklaşık 9.2 hektarlık alan, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan, Bakanlık makamının 20.12.2022 tarihli ve 5311452 sayılı Olur'u ile "Rezerv Alan" olarak ilan edilmiştir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan tüm araştırmalara ve bilgilendirmelere rağmen parsel sahiplerine, kanuni ipotek alacaklıları veya muhtemel mirasçıları ile uzlaşılamamış veya ulaşılamamıştır. Aşağıda isimleri yazılı parsel sahipleri, kanuni ipotek acaklıları veya muhtemel mirasçıları, bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen veya vekaleten müracaat etmeniz ve uzlaşmaya varmanız hususu tebliğ olunur.
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ANA TAŞINMAZ M2 Sİ PAY PAYDA HİSSE ANA TAŞINMAZ NİTELİK İPOTEK BEDELİ (ETL) İPOTEK ALANI (m2) MALİK BABA ADI
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 44 466.89 39 467 38.99 ARSA ADEM TOKER ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 51 126.53 13 127 12.95 AVLULU KARGİR EV ADEM TOKER ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 52 214.62 23 215 22.96 AVLULU KARGİR EV ADEM TOKER ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 49 290.40 61 290 61.08 BAHÇELİ KARGİR EV GÜLHANIM AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 172 1691.36 1 2 845.68 ARSA GÜLHANIM AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 46 BAHÇELİ KARGİR EV 48,000,000.00 16.00 GÜLHANIM AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 54 482.35 3 16 90.44 ARSA SİNAN ŞAHİN DURSUN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 109 158.11 52 711 11.56 BAHÇELİ KARGİR EV ZÜLFÜNAZ DEMİRCİ ABDULHAKİM
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 165 362.30 1 256 1.42 BAHÇELİ KARGİR EV BERHAN SARI MEHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 165 362.30 1 96 3.77 BAHÇELİ KARGİR EV GÜLAY YANMAZ SERVET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 172 1691.36 1 2 845.68 ARSA KADINCIK AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 35 BAHÇELİ KARGİR EV 84,000,000.00 28.00 KADINCIK AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 31 BAHÇELİ KARGİR EV 81,000,000.00 27.00 KADINCIK AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 41 BAHÇELİ KARGİR EV 60,000,000.00 20.00 KADINCIK AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 177 379.58 150 380 149.83 ARSA H. MUSTAFA RAHAT N. MEHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 177 379.58 149 380 148.84 ARSA HAVA AKBUDAK N. MEHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 14 264.59 1 3 88.20 AVLULU KARGİR EV İSRAFİL İLKİN YUSUF
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 14 264.59 1 3 88.20 AVLULU KARGİR EV HAMDULLAH İLKİN YUSUF
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 19 374.75 1 4 93.69 BAHÇELİ KARGİR EV BEKİR ŞİMŞEK HACI
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 19 374.75 3 16 70.27 BAHÇELİ KARGİR EV AHMET ŞİMŞEK HACI
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 21 152.48 1 1 152.48 ARSA SALİH ÇİÇEK ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 10 287.59 225 2296 28.18 BAHÇELİ KARGİR EV OSMAN TAŞÖMEROĞLU AHMET
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 12 352.29 39 170 80.82 BAHÇELİ KARGİR EV MUSTAFA ZORLUER H. ÖMER
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 12 352.29 31 170 64.24 BAHÇELİ KARGİR EV ZEHRA ALPAY MUSTAFA
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 13 214.60 1 3 71.53 AVLULU KARGİR EV ZEHRA ALPAY MUSTAFA
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 25 526.72 1 48 10.97 ARSA ŞÜKRÜ ŞAN OSMAN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4760 30 252.68 135 253 134.83 AVLULU KARGİR EV BİNNAZ SALTIK MELİKGAZİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 129 317.40 1 5 63.48 BAHÇELİ KARGİR EV GÜLSEREN YÜCE İHSAN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 123 356.06 3 10 106.82 BAHÇELİ KARGİR EV MUSTAFA BOZERKEK OSMAN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 8 258.75 19 518 9.49 AVLULU 2 ADET KARGİR EV NURİYE AYIK ZİHNİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 129 317.40 1 5 63.48 BAHÇELİ KARGİR EV SERPİL BAKICI (KOÇER) İHSAN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 8 258.75 57 2590 5.69 AVLULU 2 ADET KARGİR EV MEHMET AYIK NAİP
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 13 365.92 11 366 11.00 ARSA FEVZİ ÇINAR ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4759 23 332.09 1 2 166.05 KARGİR DÜKKAN VE ARSASI FEVZİ ÇINAR ALİ
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 69 588.38 556 589 555.41 ARSA MECİT KAYA OSMAN
KAYSERİ MELİKGAZİ KAZIM KARABEKİR 4758 120 124.02 1 1 124.02 AVLULU KARGİR EV BAHADDİN YILDIZ TEYMUR


Basın No: ILN02039696

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