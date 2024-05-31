MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazlar ve kanuni ipotekler Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan yaklaşık 9.2 hektarlık alan, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan, Bakanlık makamının 20.12.2022 tarihli ve 5311452 sayılı Olur'u ile "Rezerv Alan" olarak ilan edilmiştir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan tüm araştırmalara ve bilgilendirmelere rağmen parsel sahiplerine, kanuni ipotek alacaklıları veya muhtemel mirasçıları ile uzlaşılamamış veya ulaşılamamıştır. Aşağıda isimleri yazılı parsel sahipleri, kanuni ipotek acaklıları veya muhtemel mirasçıları, bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen veya vekaleten müracaat etmeniz ve uzlaşmaya varmanız hususu tebliğ olunur.