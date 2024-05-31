MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:00
SATIŞ TEBLİĞ
|Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazlar ve kanuni ipotekler Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan yaklaşık 9.2 hektarlık alan, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan, Bakanlık makamının 20.12.2022 tarihli ve 5311452 sayılı Olur'u ile "Rezerv Alan" olarak ilan edilmiştir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan tüm araştırmalara ve bilgilendirmelere rağmen parsel sahiplerine, kanuni ipotek alacaklıları veya muhtemel mirasçıları ile uzlaşılamamış veya ulaşılamamıştır. Aşağıda isimleri yazılı parsel sahipleri, kanuni ipotek acaklıları veya muhtemel mirasçıları, bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen veya vekaleten müracaat etmeniz ve uzlaşmaya varmanız hususu tebliğ olunur.
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|ANA TAŞINMAZ M2 Sİ
|PAY
|PAYDA
|HİSSE
|ANA TAŞINMAZ NİTELİK
|İPOTEK BEDELİ (ETL)
|İPOTEK ALANI (m2)
|MALİK
|BABA ADI
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|44
|466.89
|39
|467
|38.99
|ARSA
|ADEM TOKER
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|51
|126.53
|13
|127
|12.95
|AVLULU KARGİR EV
|ADEM TOKER
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|52
|214.62
|23
|215
|22.96
|AVLULU KARGİR EV
|ADEM TOKER
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|49
|290.40
|61
|290
|61.08
|BAHÇELİ KARGİR EV
|GÜLHANIM
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|172
|1691.36
|1
|2
|845.68
|ARSA
|GÜLHANIM
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|46
|BAHÇELİ KARGİR EV
|48,000,000.00
|16.00
|GÜLHANIM
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|54
|482.35
|3
|16
|90.44
|ARSA
|SİNAN ŞAHİN
|DURSUN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|109
|158.11
|52
|711
|11.56
|BAHÇELİ KARGİR EV
|ZÜLFÜNAZ DEMİRCİ
|ABDULHAKİM
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|165
|362.30
|1
|256
|1.42
|BAHÇELİ KARGİR EV
|BERHAN SARI
|MEHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|165
|362.30
|1
|96
|3.77
|BAHÇELİ KARGİR EV
|GÜLAY YANMAZ
|SERVET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|172
|1691.36
|1
|2
|845.68
|ARSA
|KADINCIK
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|35
|BAHÇELİ KARGİR EV
|84,000,000.00
|28.00
|KADINCIK
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|31
|BAHÇELİ KARGİR EV
|81,000,000.00
|27.00
|KADINCIK
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|41
|BAHÇELİ KARGİR EV
|60,000,000.00
|20.00
|KADINCIK
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|177
|379.58
|150
|380
|149.83
|ARSA
|H. MUSTAFA RAHAT
|N. MEHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|177
|379.58
|149
|380
|148.84
|ARSA
|HAVA AKBUDAK
|N. MEHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|14
|264.59
|1
|3
|88.20
|AVLULU KARGİR EV
|İSRAFİL İLKİN
|YUSUF
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|14
|264.59
|1
|3
|88.20
|AVLULU KARGİR EV
|HAMDULLAH İLKİN
|YUSUF
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|19
|374.75
|1
|4
|93.69
|BAHÇELİ KARGİR EV
|BEKİR ŞİMŞEK
|HACI
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|19
|374.75
|3
|16
|70.27
|BAHÇELİ KARGİR EV
|AHMET ŞİMŞEK
|HACI
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|21
|152.48
|1
|1
|152.48
|ARSA
|SALİH ÇİÇEK
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|10
|287.59
|225
|2296
|28.18
|BAHÇELİ KARGİR EV
|OSMAN TAŞÖMEROĞLU
|AHMET
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|12
|352.29
|39
|170
|80.82
|BAHÇELİ KARGİR EV
|MUSTAFA ZORLUER
|H. ÖMER
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|12
|352.29
|31
|170
|64.24
|BAHÇELİ KARGİR EV
|ZEHRA ALPAY
|MUSTAFA
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|13
|214.60
|1
|3
|71.53
|AVLULU KARGİR EV
|ZEHRA ALPAY
|MUSTAFA
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|25
|526.72
|1
|48
|10.97
|ARSA
|ŞÜKRÜ ŞAN
|OSMAN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4760
|30
|252.68
|135
|253
|134.83
|AVLULU KARGİR EV
|BİNNAZ SALTIK
|MELİKGAZİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|129
|317.40
|1
|5
|63.48
|BAHÇELİ KARGİR EV
|GÜLSEREN YÜCE
|İHSAN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|123
|356.06
|3
|10
|106.82
|BAHÇELİ KARGİR EV
|MUSTAFA BOZERKEK
|OSMAN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|8
|258.75
|19
|518
|9.49
|AVLULU 2 ADET KARGİR EV
|NURİYE AYIK
|ZİHNİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|129
|317.40
|1
|5
|63.48
|BAHÇELİ KARGİR EV
|SERPİL BAKICI (KOÇER)
|İHSAN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|8
|258.75
|57
|2590
|5.69
|AVLULU 2 ADET KARGİR EV
|MEHMET AYIK
|NAİP
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|13
|365.92
|11
|366
|11.00
|ARSA
|FEVZİ ÇINAR
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4759
|23
|332.09
|1
|2
|166.05
|KARGİR DÜKKAN VE ARSASI
|FEVZİ ÇINAR
|ALİ
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|69
|588.38
|556
|589
|555.41
|ARSA
|MECİT KAYA
|OSMAN
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAZIM KARABEKİR
|4758
|120
|124.02
|1
|1
|124.02
|AVLULU KARGİR EV
|BAHADDİN YILDIZ
|TEYMUR
Basın No: ILN02039696
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