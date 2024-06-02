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Giriş Tarihi: 03.06.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 00:21

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/3097 Esas

YILDIRAY SEZER' in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YILDIRIM SEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP
TC KİMLİK NO : 12223184788
ADI SOYADI : YILDIRIM SEZER
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ELİFE
DOĞUM TARİHİ : 12/08/1955
DOĞUM YERİ : SINDIRAN
İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02039843

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T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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