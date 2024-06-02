T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 03.06.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 00:21
Sayı : 2022/3097 Esas
YILDIRAY SEZER' in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YILDIRIM SEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP
TC KİMLİK NO : 12223184788
ADI SOYADI : YILDIRIM SEZER
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ELİFE
DOĞUM TARİHİ : 12/08/1955
DOĞUM YERİ : SINDIRAN
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02039843
#ilan.gov.tr