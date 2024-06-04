İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/597 Esas

KARAR NO : 2023/628

Davacı (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar Abdurrahman KÖSE ile Ahmet BEYAZ aleyhine mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davacının, davalılar aleyhine açtığı davanın kısmen kabulüne,

5.386.987,00-TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

Hükmedilen 5.386.987,00-TL alacağa dava tarihi olan 27/05/2016 tarihinden itibaren ve talep gereği yasal faiz işletilmesine,

Davacının davalılar aleyhine açmış olduğu davada fazlaya ilişkin tüm taleplerin ise reddine," dair karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verecekleri bir dilekçe ile İstanbul BAM nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları olduğu davalı Ahmet BEYAZ'a ilanen tebliğ olunur. 29/04/2024

Basın No: ILN02043147

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