T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/255 Esas

KARAR NO : 2023/175

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 89/1ve CMK nın 231/5 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan ;

MÜŞTEKİ SANIK BAHMAN KASSEMI LANGEROUDI, Ahmad ve Zahra oğlu, 21/09/1987 İran doğumlu,

MÜŞTEKİ SANIK PEYMAN POURZANDZADEHKERMANI, Davood ve Zohreh oğlu, 21/05/1980 İran doğumlu,

SANIK AMIN NASIR ZENOZI, Hamıd ve Nasrın oğlu, 24/07/1988 İRAN doğumlu,

MÜŞTEKİ RAHA AZAEI, Gholamreza ve Aghdas kızı, 26/11/1990 İRAN doğumlu,

tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜSTÜGAZETE ileİNTERNET SİTESİNDE veİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

Basın No: ILN02041555

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