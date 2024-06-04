T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1027 Esas 03/06/2024

İLAN

Dava konusuŞanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mezra Mahallesinde kain; 1526 numaralı parsel içerisinde bulunan ve ekli krokide A rumuzlu 5833,53 M2'lik taşınmaz, B rumuzlu 1200,41 M2'lik taşınmaz, D rumuzlu 14899,31 M2'lik taşınmaz, F rumuzlu 1824,63 M2'lik taşınmaz ve 1514 numaralı parsel içerisinde bulunan 10210,55 M2'lik (Pafta no:N40-D-21-C) Cabbar Aktaş tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.03/06/2024

Basın No: ILN02043160

#ilan.gov.tr