T.C. BODRUM 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 05.06.2024 00:00
ESAS NO : 2023/409
KARAR NO : 2023/640
KARAR TARİHİ : 13/10/2023
SIFATI : Sanık
ADI SOYADI : ABDULKADİR AÇOĞLU
BABA ADI : Süleyman
ANNE ADI : Yıldız İnci
DOĞUM YERİ / TR : 10/12/1990GAZİANTEP
SUÇ : Tehdit, Kasten Yaralama
KARAR : Kasten Yaralama suçundan 6 Ay hapis Tehdit suçundan 6 Ay hapis
Mahkememizin 2023/409 Esas 2023/640 Karar sayılı dosyasında sanık Abdulkadir AÇOĞLU hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığa yapılan tebligatların iade döndüğü, yapılan telefon aramalarının sonuçsuz kaldığı ve adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024
Basın No: ILN02043138
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