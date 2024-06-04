T.C. BODRUM 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/409

KARAR NO : 2023/640

KARAR TARİHİ : 13/10/2023

SIFATI : Sanık

ADI SOYADI : ABDULKADİR AÇOĞLU

BABA ADI : Süleyman

ANNE ADI : Yıldız İnci

DOĞUM YERİ / TR : 10/12/1990GAZİANTEP

SUÇ : Tehdit, Kasten Yaralama

KARAR : Kasten Yaralama suçundan 6 Ay hapis Tehdit suçundan 6 Ay hapis

Mahkememizin 2023/409 Esas 2023/640 Karar sayılı dosyasında sanık Abdulkadir AÇOĞLU hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığa yapılan tebligatların iade döndüğü, yapılan telefon aramalarının sonuçsuz kaldığı ve adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

Basın No: ILN02043138

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