T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Sayı : 2022/135 Esas 24/05/2024

Konu : Güler Akpınar Davacı , Teiaş Genel Müdürlüğü İleDavalılar , Ali Deniz, Aysel Deniz, Ayşe Akpınar, Ayşe Akpınar, Ayşe Akpınar, Ayşe Kabak, Ayşe Polat, Bayram Akpınar, Cemalettin Sulu, Çiğdem Çetin, Dilek Yavuz, Engin Akpınar, Erkan Deniz, Fadime Deniz, Fatih Akpınar, Fatma Kiraz, Güldane Yıldırım, Güler Akpınar, Gülsün Deniz, Günnaz Akpınar, Hakan Akpınar, Hanefi Akpınar, Hanefi Sulu, Hanife Dursun, Hanife Koçak, Hatice Yılmaz, İbrahim Akpınar, İsmail Akpınar, İsmail Hakkı Akpınar, Maksut Akpınar, Mehmet Deniz, Melek Bektaş, Mevlüt Arnavut, Muhammed Akpınar, Murat Akpınar, Mustafa Akpınar, Mustafa Deniz, Mürüvet Deniz, Nizamettin Sulu, Nurdan Kaçmaz, Rabiye Çırak, Raife Deniz, Rehime Karabektaş, Safiye Akpınar, Salim Akpınar, Serkan Deniz, Sevim Yıldırım, Seyfullah Deniz, Sinemgül Deniz, Songül Yeşil, Veysel Akpınar, Zeliha Akpınar, Zübeyde Ağçelik arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davacı idarenin 29/04/2022 tarihli dilekçesinde; Erzurum ili, Pazaryolu ilçesi, Sadaka mahallesi, 131 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 10/09/2022 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın bedeli toplam 14.615,01 TL olarak tespit edilmiş olmakla; tapu maliklerinin Hakkı ve Zennure kızı Güler Akpınar tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, duruşma günü, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş, duruşma günü 07/11/2024 günü saat 09:00'e bırakılmış olup davalının duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadıkları veya kendisini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya yokluklarında devam olanacağı ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02043401

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