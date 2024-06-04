T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/367 Esas

DAVALI : CEM KAL - 33*******22

Adres: Pfungstadt /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı Ck Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, bağlı bulunduğunuz konsolosluktan bildirilen yukarıda yazılı adresinize ön inceleme davet tutanağı ve kapalı tebligat zarfı çıkartılmış olup, bildirilen adreslere tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/09/2024 günü saat:11:10'da yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları, ön inceleme davet tutanağının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043159

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