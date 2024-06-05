KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI MARMARA KENTSEL DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Sayın İstelyanos TAKİSYAN, Evgeniya KUYUMCİS, Dimitro CAFATİNİ, Zoi CAFATİNİ, Ara ABAHUNİ, Alin Aganni ABAHUNİ, Andon GUDRUPİS ve Kiryakiçe GUDRUPİS



İlimiz, Şişli İlçesi, Dikilitaş (Fulya) Mahallesinde yer alan yaklaşık 1.5 hektarlık riskli alan ilan edilen yerde sahip olduğunuz arsa payınızın satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin güncel bir adresinizin bulunmaması sebebiyle Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliği şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı görülmüş olup, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karar doğrultusunda anlaşmaya katılmamanız sebebiyle arsa payınızın, 27.06.2024 tarihinde saat 10.00'da Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde (Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Üsküdar/İSTANBUL) anlaşma sağlayan diğer maliklere açık artırma usulü satış yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043093

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