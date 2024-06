NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

S.NO İŞİN ADI YILLIK

TAHMİNİ

KİRA BEDELİ 10 YILLIK

TAHMİNİ

KİRA BEDELİ % 3

GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m² kapalı alana sahip İş Yeri (Bodrum Kat 92.00 m² + Zemin 110,00 m² + 1. Kat 121,00 m²) 2,000,000.00 ₺ 20,000,000.00 ₺ 600,000.00 ₺ 26.06.2024 11.00 2 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM : Toplam 2.292,00 m² kapalı alana sahip İş Yeri (Zemin Kat 412.00 m² + 1.Kat 557,00 m² + 2. Kat 678,00 m² + 3. Kat 645,00 m²) 5,400,000.00 ₺ 54,000,000.00 ₺ 1,620,000.00 ₺ 26.06.2024 11.10 3 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 480,00 m² kapalı alana sahip İş Yeri (Bodrum Kat 284.00 m² + Zemin Kat 196,00 m²) 2,100,000.00 ₺ 21,000,000.00 ₺ 630,000.00 ₺ 26.06.2024 11.20 4 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM :Toplam 1.269,00 m² kapalı alana sahip İş Yeri (4. Kat 709.00 m² + Çatı Katı 560,00 m²) 500,000.00 ₺ 5,000,000.00 ₺ 150,000.00 ₺ 26.06.2024 11.30 5 ÇİFTEHAN KÖYÜ 153 ADA 5 PARSELDE BULUNAN BİNA

Toplam 5.910,00 m² kapalı alana sahip Taşınmaz (Bodrum + Zemin + 4 Normal Kat) 2,500,000.00 ₺ 25,000,000.00 ₺ 750,000.00 ₺ 26.06.2024 11.40

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Merkez Sıralı Mahallesi 202 Ada 35 nolu ( 795.44 m² ) parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Binanın 4 adet bağımsız bölümü ve yine Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyü 153 Ada 5 nolu (2.518,60 m² ) parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Bina (Bodrum + Zemin + 4 Normal Kat) 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.Kiraya verilecek bağımsız bölümlerin tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 10 yıllık tahmini bedelin %3'üdür)İhale 26.06.2024 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE ) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE ) adreslerinde görülebilir ve 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 26.06.2024 Çarşamba günü belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.İhaleye iştirak edecek olanların;Gerçek Kişiler;1-) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,2-) İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,3-) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,4-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,5-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen tutarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,7-) İhale dokümanının satın alındığına dair 5.000,00 TL'lik banka makbuzu.8-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,9-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,10-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,11-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.Tüzel Kişiler;1-)İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,2-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,3-) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,4-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,5-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,6-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,7-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen tutarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,8-) İhale dokümanının satın alındığına dair 5.000,00 TL'lik banka makbuzu.9-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,10-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,11-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,12-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.Ortak Girişim;1-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,2-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişilerin ihaleye katılma şartlarında belirtilen belgeleri vermek zorundadır.İhaleye katılma şartları için yukarıda belirtilen belgeleri kapalı zarf şeklinde ibraz etmek suretiyle 26/06/2024 tarihinde Çarşamba günü aşağıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Basın No: ILN02036452

#ilan.gov.tr