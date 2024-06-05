T.C. ADALET BAKANLIĞI Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayı : 2023/2838 NKL; MUHAMMED SALAM (Cuma ve Fariab oğlu, 01/01/1974 AFGANİSTAN doğumlu Kimlik No:99183669630 ) Hakkınızda Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 02/08/2023 tarihli 2023/3865 Esas 2023/3785 sayılı kararı ile 5275 sayılı CGTİHK' nın 105/A maddesi gereğince verilen denetimli serbestlik kararı verilmiş olup, Ankara Batı 2. İnfaz Hakimliğinin 25/04/2024 tarihli ve 2024/3445 sayılı kararı ile söz konusu kararın Müdürlüğümüz tarafından tebliğine karar verilmiştir. Bu yazımızın tebliğinden itibaren 5 (beş) gün içinde Müdürlüğümüze başvurmamanız halinde, 5237 sayılı Kanunun 292. ve 293. maddeleri gereğince hakkınızda suç duyurusunda bulunulacağı ve ceza infaz kurumuna iadeniz için dosya kaydının kapatılarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderileceği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043962

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