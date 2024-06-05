T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/420

Karar No : 2024/190 Sanık :HAKAN CUMA GÜÇKIR, Hasan ve Zahide oğlu, 13/09/1995 SEYHAN doğumlu, OSMANİYE, TOPRAKKALE, DAĞISTAN mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ziyapaşa Mah. 67009 Sokak No:20 İç Kapı No:2Seyhan/ ADANA adresinde oturur.Suç Tarihi : 21/07/2022

Karar Tarihi : 16/04/2024

Verilen Hüküm : Mahkumiyet (4 yıl hapis 26.000,00 TL Adli Para Cezası )

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043118

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