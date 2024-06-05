T.C.

DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Denizli/Merkezefendi/Gümüşçay Mah, 636 Ada, 3 Parsel, 345,00 m2 yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı boş taşınmazdır.

04/06/2024

Basın No: ILN02043896

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