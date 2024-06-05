T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
2024/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :
Denizli/Merkezefendi/Gümüşçay Mah, 636 Ada, 3 Parsel, 345,00 m2 yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı boş taşınmazdır.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:16
04/06/2024
Basın No: ILN02043896
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