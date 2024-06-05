T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/392 Esas27/05/2024 Konu : Gaiplik İlanıMALİYE HAZİNESİ ileÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 536 ada 11 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Bozcaada Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/1 Esasında açılan Tapu İptali ve Tescil davasında hissedar maliki Şükrü kızı Hafize Hanım'ı temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/09/2009 tarih ve 2009/29 Esas ve 2009/32 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 536 ada 11 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Şükrü kızı Hafize Hanım hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Şükrü kızı Hafize Hanım'ın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043326

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