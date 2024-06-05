T.C. GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO :2020/20 Esas

KARAR NO :2022/333 Karar

HÜKÜMLÜ :ALI FARHADI, Seıfollah ve Selmi oğlu, 1983 İRAN doğumlu,

SUÇ :Resmi Belgede Sahtecilik

VERİLEN CEZA : 1 yıl 8 ay hapis cezası ve TCK 53/1-a,c,d,e bentleri gereği hak mahrumiyetine dair HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Hükümlünün CMK'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davaların düşürülmesine, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının ihtarına dair karar verilmiştir.

Yukarıda adı yazılı hükümlüye gerekçeli kararın tebliği için ikamet adresinin bulunduğu adrese Yurtdışı talimatı yazılmış adres yetersizliği nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI YÜKSEK GAZETEDE İLANINA VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren l5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyan zapta geçirilmek suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

Basın No: ILN02043521

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