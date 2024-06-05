T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/114

KARAR NO : 2024/619

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.05.2024 tarihli ilamı ile sanık DİLBER METE hakkında 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki SHAIKA BAFA ALNEQAIDAN, (Bader ve Hessa kızı, 1995 kuveyt doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.04.06.2024

Basın No: ILN02043985

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