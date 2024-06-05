T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.60770651-2022/648-Ceza Dava Dosyası HÜKÜM ÖZETİMahkememizin 2022/648 esas 2023/1185 Karar sayılı dosyasında Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan sanık Savaş Uçar' ın 6000 Tl Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının 4 eşit taksit ile tahsil edilmesine , ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya herhangi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.10.05.2024

Basın No: ILN02043601

#ilan.gov.tr