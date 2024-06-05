T.C. MUDANYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1036 Esas

Konu : talep Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı davalı Metin Murat Değerli'ye dosya kapsamında yapılan vasiyetname ekli tüm tebligatların iade edildiği görülmüştür.

Aşağıda mevcut kimliği bulanan davalı Metin Murat Değerli'ye vasiyetname ekli tebligatın ilanen tebliği ile duruşmanın 11/06/2024 günü saat10:40'a bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : METİN MURAT DEĞERLİ - 32420443990 KİLİS ili, MERKEZ ilçesi, BÖLÜK mah/köy, 4 Cilt, 291 Aile sıra no, 23 sırada nüfusa kayıtlı, AGAH ve ÜLKER oğlu/kızı, 15/04/1966 doğumlu,

Basın No: ILN02043961

#ilan.gov.tr