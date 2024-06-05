T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1511 Esas 15/04/2024

Konu : İlanen Tebliğ hk.

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen dahili davalı Mehmet ve Zeynep'den olma 16/07/1936 doğumlu SEVİM OSAN'a dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 145 ada 65 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,dahili davalı SEVİM OSAN'a duruşmanın atılı bulunduğu 15/10/2024 günü saat 09:02'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanan tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043726

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