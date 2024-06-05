T.C.MARMARİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2014/1851 Esas , 2022/1099 Karar

SANIK : HAYDAR DÖNMEZ, İsmail ve Nakiye oğlu, 1994 İngiltere doğumlu,75 Ravensbourne Gardens Londra / İngiltere adresinde oturur. Sanık, İsmail Can Bayar'ı Kasten Yaralama, suçundan2.240 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına .Zafer Yılmaz'ı Kasten yaralama suçundan11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup hüküm sanığınbildirdiği yurt dışıadresine tebligat yapılmadığındanilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecekbir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdikolunmak suretiyle İtiraz hakkının olduğu, kanunyollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğiilanentebliğolunur . 04/06/2024

Basın No: ILN02044095

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