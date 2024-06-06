T.C. ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/35 Esas

Davacı, FURKAN SAYLAM ile Davalı, MEHMET GAZİ SAYLAM arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yardım Nafakası) davasında verilen ara kararı gereğince; Davalı, MEHMET GAZİ SAYLAM-487*****546 İhsan ve Ayşe oğlu kızı, 01/03/1966 doğumlu,Davacı vekili dilekçesinde; müvekkili yararına 2.000,00 TL. tedbir nafakası bağlanmasını ve dava sonuçlandığında ise 2.000,00 TL. yardım nafakasına hükmedilmesi ve ÜFE oranında da arttırılmasını talep etmiştir.

Mahkememizin 19/01/2022 tarihli tensip zaptı gereğince; HMK'nın 317/2 ve 318. maddelerine göre; dava dilekçesine cevap vermeniz ve tüm delillerinizi açıkça bildirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususlarına karar verilmiştir.

Adresiniz bulunmadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 17/10/2024 günü saat 10:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yokluğunuzda yargılama yapılarak karar verilecektir.

Davetiye yerine geçmek üzere keyfiyet İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02043606

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