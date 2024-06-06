T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/234 Esas

Davalı 997.....126 yabancı kimlik numaralı FARIS TAREQ KHUDHUR WAHAB; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, HMK122, 127 ve 128. maddeleri gereğince,dava dilekçesine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızilanen ihtar olunur.Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043598

#ilan.gov.tr