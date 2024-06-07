T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 07.06.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:25
KAMULAŞTIRMA İLANITürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;
|Dosya No
|Mahalle/Ada/Parsel
|Hak Sahipleri
|2024/61-Esas
|Derekuyu Mah., 621 Parsel (1.395,39 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı))
|1-Mustafa GÖKÇE
|2024/63-Esas
|Derekuyu Mah., 358 Parsel 86,75 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı), 356 Parsel 319,14 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) ve 360 Parsel (201,60 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)
|1-Alev SARPKAYA
2-Ayşe YANARDAĞ
3-Bircan ALACUKLU
4-Dilan GÜLLÜ
5-Dilara BAYSAL
6-Hakan ÇETİNKAYA
7-Melahat Sıla ÇETİNKAYA
8-Mustafa KOÇAK
9-Nisanur ÇETİNKAYA
10-Saadet DELİOĞULLARI
11-Şeyda ÇETİNKAYA
12-Yeter KÖŞKER
|2024/67-Esas
|Üçgüllük Mah. 307 Ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 1.305,81 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)
|1-Abdulhalik AĞIR
2-Abdullah YILDIZ
3-Ahmet ERİK
4-Ahmet YILDIZ
5-Aysel YILDIZ
6-Bedi YILDIZ
7-Berna YILDIZ TUĞAL
9-Cemile AĞIR
10-Cüneyt ERİK
11-Çiğdem ZADE ZEYBEK
12-Davut ERİK
13-Derya ERİK
14-Edibe SATMAZ
15-Edim ERİK
16-Erdal ERİK
17-Erman ERİK
18-Filiz BADEM
19-Gazal BORAZANCI
20-Gülhan SATAR
21-Hayati YILDIZ
22-Hülya KÖK
23-İbrahim BORAZANCI
24-İhsan YILDIZ
25-Kerime KİRMİT
26-Metin BORAZANCI
27-Nurcan SÖYLEMEZ
28-Rızkullah ERİK
29-Rima Semire ERİK
30-Sabah PORAZAN
31-Semir AĞIR
32-Semir ERİK
33-Serpil KARACA
34-Servet BORAZANCI
35-Sibel AĞIR
36-Sibel UYSAL
37-Siham BORAZANCI
38-Suzan AŞKAR
39-Süreyye ERİK
40-Şimmemmi ERİK
41-Timur Faysal ERİK
42-Zehra AŞKAR
43-Zehra GÖNÜL SATMAZ
|2024/69-Esas
|Üçgüllük Mah. 305 Ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 12,60 m2 mülkiyet hakkı ve 2.152,13 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı))
|1-Ali AY
2-Emel KOKULU
3-Ergün PALTA
4-Evrensel TİLKİ
5-Gazal PALTA
6-Kutsal KOKULU
7-Naim PALTA
8-Nedim PALTA
9-Özgül AŞKAR
10-Özgür KOKULU
11-Uygar KOKULU
|2024/73-Esas
|Derekuyu Mah. 325 parsel sayılı taşınmazın 321,10 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı),
Derekuyu Mah. 327 parsel sayılı taşınmazın 311,76 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı),
Derekuyu Mah. 328 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m2 mülkiyet hakkı ve 247,61 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)
|1-Muzaffer PAYAS
|Dosya No
|Mahalle/Ada/Parsel
|Hak Sahipleri
|2024/65-Esas
|Çerçikaya Mah. 961 ada 2 parsel taşınmazın10,58 m2 mülkiyet hakkı ve 485,37 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı))
|1-Güldöne SIKAR
|2024/71-Esas
|Çerçikaya Mah. 961 ada 2 parsel taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet hakkı ve 485,37 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)
|1-Hatice YORULMAZ
Basın No: ILN02044673
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