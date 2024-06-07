T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri 2024/61-Esas Derekuyu Mah., 621 Parsel (1.395,39 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Mustafa GÖKÇE 2024/63-Esas Derekuyu Mah., 358 Parsel 86,75 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı), 356 Parsel 319,14 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) ve 360 Parsel (201,60 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) 1-Alev SARPKAYA

2-Ayşe YANARDAĞ

3-Bircan ALACUKLU

4-Dilan GÜLLÜ

5-Dilara BAYSAL

6-Hakan ÇETİNKAYA

7-Melahat Sıla ÇETİNKAYA

8-Mustafa KOÇAK

9-Nisanur ÇETİNKAYA

10-Saadet DELİOĞULLARI

11-Şeyda ÇETİNKAYA

12-Yeter KÖŞKER 2024/67-Esas Üçgüllük Mah. 307 Ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 1.305,81 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) 1-Abdulhalik AĞIR

2-Abdullah YILDIZ

3-Ahmet ERİK

4-Ahmet YILDIZ

5-Aysel YILDIZ

6-Bedi YILDIZ

7-Berna YILDIZ TUĞAL

9-Cemile AĞIR

10-Cüneyt ERİK

11-Çiğdem ZADE ZEYBEK

12-Davut ERİK

13-Derya ERİK

14-Edibe SATMAZ

15-Edim ERİK

16-Erdal ERİK

17-Erman ERİK

18-Filiz BADEM

19-Gazal BORAZANCI

20-Gülhan SATAR

21-Hayati YILDIZ

22-Hülya KÖK

23-İbrahim BORAZANCI

24-İhsan YILDIZ

25-Kerime KİRMİT

26-Metin BORAZANCI

27-Nurcan SÖYLEMEZ

28-Rızkullah ERİK

29-Rima Semire ERİK

30-Sabah PORAZAN

31-Semir AĞIR

32-Semir ERİK

33-Serpil KARACA

34-Servet BORAZANCI

35-Sibel AĞIR

36-Sibel UYSAL

37-Siham BORAZANCI

38-Suzan AŞKAR

39-Süreyye ERİK

40-Şimmemmi ERİK

41-Timur Faysal ERİK

42-Zehra AŞKAR

43-Zehra GÖNÜL SATMAZ 2024/69-Esas Üçgüllük Mah. 305 Ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 12,60 m2 mülkiyet hakkı ve 2.152,13 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Ali AY

2-Emel KOKULU

3-Ergün PALTA

4-Evrensel TİLKİ

5-Gazal PALTA

6-Kutsal KOKULU

7-Naim PALTA

8-Nedim PALTA

9-Özgül AŞKAR

10-Özgür KOKULU

11-Uygar KOKULU 2024/73-Esas Derekuyu Mah. 325 parsel sayılı taşınmazın 321,10 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı),

Derekuyu Mah. 327 parsel sayılı taşınmazın 311,76 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı),

Derekuyu Mah. 328 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m2 mülkiyet hakkı ve 247,61 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) 1-Muzaffer PAYAS

Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri 2024/65-Esas Çerçikaya Mah. 961 ada 2 parsel taşınmazın10,58 m2 mülkiyet hakkı ve 485,37 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Güldöne SIKAR 2024/71-Esas Çerçikaya Mah. 961 ada 2 parsel taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet hakkı ve 485,37 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı) 1-Hatice YORULMAZ

1-TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 12/07/2021 tarih ve 22-2601 Sayılı Kamu Yararı Kararı, 19/08/2021 Tarih ve 4394 karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kamulaştırma kararı uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,4-Duruşmanın(2024/61-Esas, 2024/63-Esas, 2024/65-Esas, 2024/67-Esas, 2024/69-Esas, 2024/71-Esas ve 2024/73-Esas) 13/09/2024 tarihinde saat: 14:00'dan itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.05/06/2024Katip 256171 Hakim 220517

Basın No: ILN02044673

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