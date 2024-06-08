T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/196 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -

VEKİLİ : Av. BEHİYE SEVİL EROL ALDABAK - [35320-10234-06980] UETS

DAVALI: İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - [35532-02354-42567] UETS

DAVA: Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)

DAVA TARİHİ : 06/02/2024

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı kurum vekilinin dava dilekçesinde özetle;" İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesi, 1160 ada 9 parsel numaralı taşınmaz maliki Elmas'ın gaipliğine ve anılan taşınmazların Hazine adına tesciline, kayyımlıkça idare edilen taşınmazın kiralanması sonucu, Elmas isimli şahsın payına isabeteden bedel için vadeli kişi hesabındaki(3561sayılıKanunagöreyapılacakyasalkesintilersonrası) bakiyenin (hesabınkapanacağı tarihe kadar işleyecek faizi ile birlikte ) Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesini"vekaleten dava ve talep etmiştir. Taşınmazın maliki olan Elmas'ın adresine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/07/2024 günü saat: 14:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027954

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