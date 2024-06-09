KAMUOYUNA DUYURU

Giriş Tarihi: 10.06.2024 00:00
Yukarıda fotoğrafı görülen Expert Karavan marka, Expert 3400 model O1 Kategorisi Aracın imalatının geçerli bir tip onay belgesi olmaksızın (araç piyasaya arz edilmeden önce ilgili teknik mevzuata uygun olarak herhangi bir test, uygunluk değerlendirme veya uygunluk kontrolüne tabi tutulmaksızın) gerçekleştirilmesi nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edilmiş ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 05/04/2024 tarihli ve E-64822600-599-5657075 sayılı Kararı ile piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması vb. kararları verilmiştir.
Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar aracın imalatçı firması tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tarafınıza;
1)Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi,
2)Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi,
imkanları sunulmaktadır.
Firma Unvanı : Ramazan TEKİN – Expert Karavan
Adresi : Şair Eşref Mah. Barbaros Cad. No:5 Serinhisar/DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası : 0531 5068715
Elektronik Posta Adresi : -
Basın No: ILN02045105
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