KAMUOYUNA DUYURU

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar aracın imalatçı firması tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tarafınıza;

1)Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi,

2)Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi,

imkanları sunulmaktadır.



Firma Unvanı : Ramazan TEKİN – Expert Karavan

Adresi : Şair Eşref Mah. Barbaros Cad. No:5 Serinhisar/DENİZLİ

Telefon ve Faks Numarası : 0531 5068715

Elektronik Posta Adresi : -





Basın No: ILN02045105

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