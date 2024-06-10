Giriş Tarihi: 10.06.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:52
2024 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARININ BAKIMI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI İŞİ KAPSAMINDA; İSTANBUL GENELİ KORULARDA YAPIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ
|İKN
|:
|2024/722642
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş
|b) Adresi
|:
|5. Levent Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|02126000000 - 02126000099
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi kapsamında; İstanbul Geneli Korularda Yapım, Onarım ve Tadilat İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|98 Kalem yapım işi İstanbul Genelinde bulunan korularda, bozulan sert zeminlerin onarılması ve yeşil alan tanzimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Geneli Koruları
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 165 (YüzAltmışBeş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|02.07.2024 - 12:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüp/İSTANBUL Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan '' (A) ALT YAPI İŞLERİ- XVIII.GRUP: SAHA İŞLERİ '' benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Ziraat mühendisliği
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI
|0,88%
|1,31%
|0,5
|BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)
|1,75%
|2,63%
|1,1
|HER ÇEŞİT PROFİL, ÇELİK ÇUBUK VE ÇELİK SAÇLARLA KARKAS, (ÇERÇEVE) İNŞAAT YAPILMASI, YERİNE TESPİTİ
|2%
|3%
|1,3
|3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-10 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI VE 3,3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-10 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI BİR YÜZÜ MİNERAL KAPLI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIM
|10,52%
|15,79%
|6,6
|2 MM KALINLIKTA, TERMOSET EPDM ESASLI, JEOMEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI
|0,9%
|1,35%
|0,6
|TAMBURLANMIŞ GRANİT (SBXSBX6 CM) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
|0,79%
|1,19%
|0,5
|DOĞAL GRANİT PARKE TAŞI (10*10*8 CM) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (YOL, MEYDAN, PARK, KALDIRIM VE BENZERİ YERLERDE)
|5,07%
|7,61%
|3,2
|DOĞAL BAZALT PARKE TAŞI (10*10*8 CM) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (YOL, MEYDAN, PARK, KALDIRIM VE BENZERİ YERLERDE)
|1,91%
|2,87%
|1,2
|ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
|0,71%
|1,06%
|0,3
|ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
|0,89%
|1,34%
|0,6
|PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI
|1,16%
|1,74%
|0,7
|AHŞAP YÜZEYLERE İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI
|1,32%
|1,98%
|0,8
|AHŞAP YÜZEYLERİN VERNİKLİ RENKLİ AHŞAP KORUYUCU İLE VERNİKLENMESİ
|1,08%
|1,62%
|0,7
|LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
|6,42%
|9,64%
|4
|BULANCAK FÜME GRANİT İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (B:3 CM, R:2 CM)
|0,8%
|1,2%
|0,5
|ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ
|1,34%
|2,01%
|0,8
|İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ HER ÇEŞİT DEMİRDEN PARMAKLIK, KORKULUK V.B.DEKORATİF (PERFORJE) İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
|1,22%
|1,82%
|0,8
|SOLÜSYONLU YOL YAPILMASI(HÜCRESEL DOLGUSUZ)
|8,83%
|13,24%
|5,5
|MEVCUT YÜRÜYÜŞ YOLLARINA TAMİRAT VE SOLÜSYON UYGULANMASI
|0,82%
|1,23%
|0,5
|1. SINIF MEŞE TRAVERSTEN BORDÜR, BASAMAK VB. AHŞAP İMALAT YAPILMASI
|5,71%
|8,56%
|3,6
|Ø150MM ÇAPLI, FIRINLANMIŞ EMPRENYELİ BUDAKSIZ VE ÇATLAKSIZ ORTA SERT AHŞAP SINIRLAYICI KÜTÜK YAPILMASI (İŞÇİLİK, MALZEME, NAKLİYE DAHİL)
|0,78%
|1,17%
|0,5
|POLİMER KANAL, IZGARA TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL.) (H:20-40 CM GENİŞLİK:25 CM)
|1,2%
|1,79%
|0,7
|1. Sınıf iroko kerestesinden 18 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması
|2,34%
|3,51%
|1,5
|4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,76%
|1,14%
|0,5
|Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva
|2,64%
|3,96%
|1,6
|İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR (DEBİ: 10- 30 M³/H, BASINÇ: 60-90 MSS)
|2,21%
|3,31%
|1,4
Basın No: ILN02045367
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