İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/573 KARAR NO : 2022/259TEBLİGAT YAPILAN : SÜLEYMAN ÇETİN ÖZMAN (T.C.224......66)

Davacı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar Ayşe ATALAY, SÜLEYMAN ÇETİNÖZMAN ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davanın kabulüne karar verilmiş ve2017/573 E. 2022/259 K. Sayılı hüküm, davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmiştir.Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Yusuf oğlu Sabri kayyımı İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü vekili tarafından verilen karar düzeltme dilekçesi ile temyiz dilekçesinde belirtilen hususların yeterince incelenmediği, Mahkemece verilen hükmün, usul ve yasaya aykırı olduğu, karar düzeltme talebinin kabulü ile Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 05/03/2024 tarihli düzeltilerek onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının aleyhte olan kısmının bozulmasına karar verilmesi talep edilmiş olmakla, davalı SÜLEYMAN ÇETİNÖZMAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02046842

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