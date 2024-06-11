T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/136

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile davalılar Faruk İSTER, Hasan İLBAYLI, Hatice ÇAM ve Hıdır KARAHAN arasında Mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince Mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan;

Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/136 Esas: Davaya konu Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 99 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şubesi Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02046762

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