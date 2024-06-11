T.C. İSTANBUL ANADOLU 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/857 Esas

KARAR NO : 2024/205

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ilesanıkSelçuk Hacat hakkında 5237 sayılı TCK 204/2 mad gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1 maddesinin takbikine,CMK nın 231/5-6 mad uyarınca5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmasınaCMK 231/8 md. gereğince sanığın 5 yıl süreyle koşulsuz denetim süresine tabii tutulmasına;

CMK 231/10-11 md. gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine , denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirdehükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ( ihtar yapılamadı) karar verilmiş ise de;, Şaban ve Ümmiye oğlu, 20/12/1984 doğumlu, Kastamonu, Araç, Palazlar mah/köy nüfusuna kayıtlı SELÇUK HAÇAT tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.05.2024

Basın No: ILN02046946

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