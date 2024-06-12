T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/777 Esas

KARAR NO : 2023/1381

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/07/2023 tarihli ilamı ile 2000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nabıevıch ve Muhabathan 17/09/1985 doğumlu, SHERZODBEK ISRAILOV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 10.06.2024

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