ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Giriş Tarihi: 14.06.2024 00:00
|Sıra No
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Alan
|İmar Durumu
|Toplam Fiyat
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|Saat
|1
|Durusu
|153/3
|3000
|E=0.15 Konut 2 Kat
|₺42,000,000
|₺1,260,000.00
|26.06.2024
|11.00
|2
|Haraççı
|3983/3
|651.6
|E=0.95 Konut 3 Kat
|₺13,683,600
|₺410,508.00
|26.06.2024
|11.15
|3
|Taşoluk
|5487/3
|365
|E=0.95 Konut 3 Kat
|₺8,395,000
|₺251,850.00
|26.06.2024
|11.30
|4
|Durusu
|155/3
|4675.12
|E=0.15 Konut 2 Kat
|₺65,451,680
|₺1,963,550.40
|26.06.2024
|11.45
|5
|Arnavutköy
|6322
|261
|Konut E=1.50 4 Kat
|₺7,830,000
|₺234,900.00
|26.06.2024
|12.00
|6
|Boğazköy
|4693/17
|130.9
|Konut E=1.10 4 Kat
|₺2,618,000
|₺78,540.00
|26.06.2024
|12.15
|7
|Boğazköy
|4693/25
|123.06
|Konut E=1.10 4 Kat
|₺3,076,500
|₺92,295.00
|26.06.2024
|13.30
|8
|Durusu
|107/7
|20508.7
|Konut E=0.15 2 Kat
|₺369,156,600
|₺11,074,698.00
|26.06.2024
|13.45
|9
|Haraççı
|6677/2
|1380.35
|Ticaret E=0.25 2 Kat
|₺34,508,750
|₺1,035,262.50
|26.06.2024
|14.00
|10
|Taşoluk
|4171/4
|5761.43
|Ticaret E=0.25 2 Kat
|₺144,035,750
|₺4,321,072.50
|26.06.2024
|14.15
|11
|Hadımköy
|280/5
|570.31
|Konut E=0.40 2 Kat
|₺8,554,650
|₺256,639.50
|26.06.2024
|14.30
|12
|Haraççı
|4411/17
|1047.51
|E=0.95 Konut 3 Kat
|₺20,950,200
|₺628,506.00
|26.06.2024
|14.45
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat:10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02048053