SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/28 EsasKARAR NO : 2018/57

TALEP EDEN: Samandağ Noterliği

MİRASÇILAR : 1- ALAETTİN GÜVEN

2- ALİ ANLAMAZ

3- ALİ DÖNMEZ ve diğerleri

Mahkememizce tarafınıza çıkarılan gerekçeli karar içerikli tebligatların iade dönmesi, adres

araştırması ve yurt dışı tebligatlardan da bir sonuç alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine

karar verilmiş olmakla

"Davanın KABULÜNE,

Müteveffa 1937 doğumlu, Ahmet ve Kanuh kızı, 50287043368 TC kimlik numaralı Emün Anlamaz'ınSamandağ Noterliği 20/10/2014 tarih ve 11978 numaralı VASİYETNAMENİN AÇILMASINA,

Vasiyetnamenin birer örneğinin talep halinde TMK'nun 597 maddesi uyarınca hüküm ile birlikte ilgililere (Emün Anlamaz'ın mirasçılarına) tebliğine,

Vasiyetnamenin açılmakla mahkememizin yapacağı işlemler son bulduğundan mirasçıların Vasiyetnamenin iptali hakkında ilgili mahkemede dava açma hakkının saklı tutulmasına,

Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

Dair Mirasçıların yüzünde tebliğden itibaren HMK 345.maddesi gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." Gerekçeli Kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/06/2024

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